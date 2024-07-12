Блогер призывал "сыграть по правилам" России в войне.

После 8 июля, когда оккупанты ударили ракетами по детской больнице "Охматдет" в Киеве, блогер Александр Волошин выдал, что Украина должна пойти на "уступки" РФ, чтобы остановить кровопролитие, и назвал войну "игрой". На это отреагировал известный артист Владимир Дантес и осудил одиозные заявления инфлюенсера.

Исполнитель подчеркнул, что слова Волошина - это полный бред и никаких мирных переговоров со страной-агрессоркой быть не может. За высказывания на Дантеса полился шквал критики от поклонников блогера.

В своем Instagram певец поделился, что получил большое количество хейта. Фанаты Александра упрекали Владимиру, что тот якобы хочет "попиариться" на имени инфлюенсера.

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Артист вышел на связь и в очередной раз подчеркнул, что продвижение пророссийских нарративов в Украине, недопустимо. Он добавил, что если кто-то поддерживает так называемый мир с Россией, о котором говорил Волошин, то это точно не о нем. По словам Дантеса, ему жаль украинцев, которые разделяют такую позицию.

"В мое мировоззрение не входит такая история, как переговоры по мирному плану России. Нет. Это не в моей карте мира. Если у вас так - х*е*о. То, что человек помогает, это круто. И классно, если это будет продолжаться. Но транслировать популистские мысли пропаганды другой страны, а получается, что оно так выглядит, немножко не лайк", - отметил исполнитель.

К слову, знаменитость обратил внимание на одну деталь. По его словам, жалобы и хейт он получал из одинаковых Instagram-аккаунтов или тех, у кого было по 10-20 подписчиков. То есть, вероятно, это могли быть искусственно созданные боты. Стоит указать, что Дантес попросил прощения у людей, кого задели его слова.

Напомним, ранее мы писали, что украинские блогеры возмутили сеть призывами к миру с РФ. В то время как вся страна переживала трагедию в "Охматдете" и помогала пострадавшим, инфлюенсеры выражали свое возмущение политиками и предлагали "мирные планы" окончания войны.

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