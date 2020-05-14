Тейлор Свифт сделала ценный сюрприз 11-летней девочке, ее родители потрясены (фото)

Тейлор тронула история девочки, украшавшей конверты для почтальонов и благодарившей их за работу в период пандемии.

Популярная американская певица Тейлор Свифт отправила по почте ценный подарок 11-летней Эмерсон Вебер. Фото распакованной коробки от знаменитости выложили в сеть ошарашены таким сюрпризом родители.

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Об этом сообщает The Daily Mail.

Тейлор тронула история об Эмерсон, которая украшала конверты для почтальонов и благодарила их за работу в период пандемии.

В коробке с почты девочка получила написанный звездой письмо, украшенное драгоценными камнями и иллюстрациями, и разные духи.

По словам отца Эмерсон, они с женой долго плакали не потому, что получили ценный подарок от Тейлор, а потому что их взволновала такая человечность звезды.

Семья Вебер скрыла большую часть письма, адресованного девочке, из-за личного характера содержания, но заметила, что певица поблагодарила Эмерсон за работу и написала, что уважает ее.

Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых продаваемых исполнителей 2019 года по версии Международной федерации производителей фонограмм (IFPI).