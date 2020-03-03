Тейлор Свифт, Эд Ширан и Post Malone стали самыми продаваемыми исполнителями

А замкнули пятерку лидеров рейтинга Билли Айлиш и группа Queen.

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых продаваемых исполнителей 2019 года по версии Международной федерации производителей фонограмм (IFPI).

Читайте также"Лучше казаться толстой, чем больной": Тейлор Свифт рассказала о своей болезниОб этом пишет billboard.

В августе прошлого года Свифт выпустила свой седьмой студийный альбом Lover, который дебютировал под номером 1 на Billboard 200.

На втором месте рейтинга расположился Эд Ширан, который выпустил в июле свой альбом №6 Collaborations Project с участием Stormzy, Cardi B и Camila Cabello.

Третью строчку занимает Post Malone, выпустивший свой третий студийный альбом Bleeding Hollywood в сентябре 2019 года.

Замыкают пятерку лидеров Билли Айлиш и группа Queen.

Ранее УНИАН сообщал, что Тейлор Свифт названа самым высокооплачиваемым музыкантом года по версии Forbes,