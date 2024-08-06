Она получила неутешительные результаты анализов.

Украинская юмористка и звезда "Женского Квартала" Татьяна Песик пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Оказалось, что девушка недавно получила неутешительные результаты анализов и рассказала об этом в сети.

"У меня воспалительный процесс, есть повышенные показатели - реактивный белок. Я заметила за собой, что было последние дни прохладно и мое тело это почувствовало. Мне крутило так кости на эту погоду. Теперь я все эти изменения чувствую очень хорошо", - рассказала Татьяна в своем Instagram.

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Больше подробностей своего самочувствия она не написала. Однако это не первый раз, когда актриса рассказывает о проблемах со здоровьем. В июне она делала эндоскопию и врач диагностировал у Татьяны гастрит и застой желчи в кишечнике. Тогда девушка должна была начать процесс лечения.

Что известно о Татьяне Песик

Татьяна родилась в 1987 году в Тернополе. Впервые она вышла на сцену КВН, когда училась в университете. Позже актриса начала играть в комедийных сериалах, в частности, свою популярность Песик получила благодаря роли в сериале "Танька и Володька" и "Страна У". Сейчас Татьяна также является участницей "Женского Квартала".

Напомним, ранее известный американский режиссер Дэвид Линч сообщил о серьезном заболевании.

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