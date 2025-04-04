Татьяна Михина поделилась, остался ли у нее кто-то из родных в оккупированном городе.

Украинская актриса театра и кино Татьяна Михина, которая выступает в Киевском театре Франко и играет в спектаклях "Калигула", "Макбет", "Тартюф", рассказала о своей сестре из Мариуполя. Артистка призналась, что родной человек исчез и сейчас она не знает, что с ним.

Михина сама родом из Мариуполя, но уже более 20 лет она живет в Киеве. По ее словам, в Донецкой области у нее похоронены родные, но когда она сможет приехать - неизвестно. Сестра актрисы без вести пропала и не выходит на связь уже длительное время. Татьяна Владимировна говорит, что женщина жила в районе, который постоянно обстреливали россияне, поэтому ее судьба неизвестна.

"Да, я родилась в Мариуполе, там прошло мое детство. Там похоронен мой отец, дедушка, брат, на могилы которых не могу поехать. Я видела карту Мариуполя в 2022 году, знаю, где мой дом, но там было только красное пятно. В Мариуполе у меня жила сестра, и я не знаю, что с ней. Она жила в районе, который попал под очень сильные первые обстрелы. Она не выходит на связь", - рассказала звезда в интервью для OBOZ.UA.

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Артистка говорит, что сейчас никто из ее знакомых или родных не живет в Мариуполе. В частности, родственники выехали в Норвегию, поскольку их дома были полностью разрушены, как и жилье самой Татьяны.

"С кем не пыталась выйти на контакт после всего ужаса, что там произошло, выяснялось, что люди уже не живут в Мариуполе. Наш дом пережил прилет, один из подъездов полностью разбомблен. В Мариуполе жили друзья моих родителей... Я давно не общалась с ними, а недавно мне в Viber пришло сообщение, что они снова на связи. Я написала, но оказалось, что их телефонами пользуются совсем чужие люди. Я думаю, что это история о том, как в квартиры заселяются российские граждане - такое разрешение выдают оккупанты. Эти незнакомцы приходят в дома, открывают их, пользуются чужими носками, майками, полотенцами, чашками. И неужели не возникает вопрос, где хозяева этих помещений? Это не люди, а просто животные", - добавила звезда картин "Последний москаль", "Возвращение Мухтара", "Тайный дневник Симона Петлюры".

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