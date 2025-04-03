Янина Андреева впервые за долгое время дала комментарий о своей личной жизни.

Украинская актриса Янина Андреева, которая наиболее известна по роли учительницы экономики Екатерины Белозерской (мама школьницы Вероники) в сериале "Школа", в последнее время не снимается в кино и не появляется на публичных мероприятиях. Артистка только ведет свои соцсети, где делится преимущественно семейным контентом.

Впервые за долгое время звезда показалась на светском мероприятии и дала комментарий программе "ЖВЛ Представляет". Она рассказала, что после начала полномасштабного вторжения у нее изменились взгляды на жизнь. Знаменитость решила больше времени уделять родным. По ее словам, несмотря на ее отсутствие в кино, она продолжает играть в театре.

Однако сейчас для нее важно сохранять баланс между личной жизнью и карьерой. Приоритетом для нее остается 11-летняя дочь Вероника, а уже дальше идут новые проекты.

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"Я больше сфокусировалась на семье, расставила приоритеты. Я все же появляюсь на телевидении, но не так часто. Я хожу на украинские премьеры, но с начала полномасштабного вторжения я начала на все по-другому смотреть", - поделилась Андреева.

В то же время актриса добавила, что пробует себя в новых ролях в кино. Несмотря на то, что эти проекты не столь масштабные, она получает от них наслаждение и может и дальше развиваться в своем деле.

"Я по крайней мере сейчас в театре играю. Мы ставим спектакли для детей, для родителей", - сказала артистка.

Янина также указала, что с дочкой у нее очень близкие отношения. По ее словам, они настоящие подруги, именно поэтому сейчас звезда уделяет больше всего внимания девочке, которую родила от мужа Дмитрия Силенко.

"Поскольку она девочка, у нас связь мама-дочь. Мама - подружка. Она задает много вопросов. Для меня странно, что она хочет идти в кулинарию и быть известным шеф-поваром", - рассказала звезда "Школы".

Напомним, ранее звезда сериала "Школа" ответила на слухи о романе с бывшим Анны Тринчер. Актрисе Ирине Кудашовой и ее коллеге Богдану Осадчуку давно приписывают романтические отношения. Артистка неоднократно признавалась, что влюблена, но имени своего избранника не раскрывала. Поэтому поклонники предположили, что ее бойфрендом может быть Осадчук.

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