Раиса Недашковская поделилась, общается ли с друзьями из страны-агрессора во время войны.

Народная артистка Украины, кавалер ордена Княгини Ольги Раиса Недашковская высказалась о своих друзьях из России. Знаменитая актриса театра и кино ответила, поддерживает ли с ними связь во время войны и рассказала о предательстве близкой подруги.

Подробностями общения с россиянами исполнительница роли Мавки в известном фильме "Лесная песня" Виктора Ивченко 1961 года поделилась в интервью для OBOZ.UA. По ее словам, в свое время у нее было немало друзей в террористической стране.

Более 20 лет 82-летняя звезда была вице-президентом кинофестиваля "Золотой Витязь", который проходил в РФ. Она общалась со многими россиянами, но с началом полномасштабного вторжения оборвала все связи с Россией. Раиса Степановна отметила, что ее близкая подруга, которая была ей как сестра, Наталья Бондарчук оказалась предательницей. Актриса подписала письмо за российского диктатора.

Видео дня

"Ни с кем не поддерживаю связь, и они уже не звонят. Хотя раньше считала их друзьями. Актриса Наталья Бондарчук, которая мне была как сестра, подписала письмо за Путина. Художнику Никасу Сафронову в свое время я продала дачу в Полтавской области, потому что очень ему понравилась. Но как продала - фактически подарила, отдала за символические средства. Но и с ним сейчас не общаюсь, ни с кем из них не хочу разговаривать", - подчеркнула артистка.

Недашковская добавила, что до сих пор не верит во все происходящее в Украине. В то же время она уверена, что наша страна победит и отмечает, что народу нужно не останавливаться в своей борьбе.

"Как они могут воевать против нас? Не могу понять этого, не могу представить, что такое возможно. Но изо всех сил жду победы и знаю, что она будет обязательно. У нас нет другого выхода, понимаете? Надо бороться, иначе - никак", - добавила актриса.

Напомним, ранее Жерар Депардье, который стал гражданином РФ, публично унизил россиян на суде. Во время выступления на суде актер заговорил о пошлости и алкоголизме жителей страны-агрессора. По словам актера, его часто сравнивают с россиянами из-за их неприличного поведения и пьянства.

Вас также могут заинтересовать новости: