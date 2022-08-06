Захватчики провели на заводе "Азовсталь" мероприятие, которое назвали "благотворительным концертом".

Украинский телеведущий Андрей Бедняков, который прославился благодаря проекту "Орел и Решка", прокомментировал событие в оккупированном Мариуполе. Там захватчики организовали на заводе "Азовсталь" якобы "благотворительный концерт".

"Мы не оставим города свои! Мы обязательно дойдём! Нас крепко держат руки нашей земли! Мы свои пeсни допоём! Не теряют доброты наши руки, даже можно нашим солнцем согреться. Великий город сквозь победы и муки уже не раз прошёл, ведь мы в его сердце", - пели со сцены горе-музыканты, пропагандируя "русский мир".

У себя в Instagram-блоге Бедняков посоветовал им взять черный пакет и убираться.

"Новости из Зазеркалья. "Асвабадители" дали концерт на территории завода "Азовсталь". На территории завода, где погибали люди. Гражданские. Женщины. Дети. Поставить хриплого в джинсовке с гитарой и засаленными, как и его джинсы, волосами. Спеть песню про веру и камень – выполнено. Собрать вещички в черный пакет и свалить из Мариуполя – загружается", - написал Бедняков в stories.

Также Андрей опубликовал в своем блоге фрагмент выступления.

Напомним, ранее экс-ведущий "Орел и решка" Андрей Бедняков перевел свой блог на украинский язык.

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