Ранее уроженец Мариуполя говорил на русском.

Телеведущий Андрей Бедняков заявил, что переводит свой Instagram-блог на украинский язык. Также он не забыл посмеяться над российской частью аудитории, которая уже успела назвать его предателем из-за его позиции в поддержку Украины.

"На этой фотографии – Андрей. С русской фамилией Бедняков. Этот парень всю свою жизнь говорил по-русски. Но "русский язык ущемляют. Мы идём спасать русскоговорящих". Спасли… Отныне инстаграмм этого парня будет украинским. Потому что ему так хочется. Потому что иначе он не может. Так он выражает свою позицию. Позицию против убийств, оккупации и захвата территорий другой страны", - написал Бедняков в своем профиле.

"Теперь можете называть меня "бЭндеровцем". Вы же так называете человека, который любит свою страну?) Всем тем, кто будет сейчас бросаться пеной изо рта, ответ один: кнопка "отписаться" перед вашими глазами", - резюмировал телеведущий.

Отметим, помимо блокады его родного города Мариуполя Андрей Бедняков пережил еще одно горе - недавно он потерял мать.

Напомним, на звезду "Орла и Решки" Беднякова накинулись хейтеры из РФ.

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