Юлия Панкова 15 дней находилась в оккупированном Гостомеле.

Ведущая программы "Ревизор" Юлия Панкова рассказала, как ей удалось вырваться из оккупированного Гостомеля и как российские военные ворвались в ее дом.

Об этом она рассказала "Голосу Америки".

По словам Панковой, 9 марта в ее дом ворвались оккупанты. Их главной задачей была разведка, а длилось все это не более получаса. Но Юлия и ее семья пережили настоящий ужас, пока оккупанты находились в их доме. После этого они приняли решение выехать из Гостомеля.

"9 марта к нам в дом пришло 13 военных. Они из Грозного. Их задачей была разведка. Это все длилось не более 30 минут. Они забрали 3 телефона, а также оружие - у меня папа охотник. Это было очень страшно. После этого мы решили выезжать. Мы выбирались на свой страх и риск", - рассказала Панкова.

Она добавила, что по дороге из Гостомеля они наткнулись на несколько блок-постов. Также она видела много расстрелянных машин мирных жителей.

"Телевидение иногда не пропускает эту жестокость, эти ужасные картинки. В черном было выезжать нельзя. Мы не знали, как мы проедем. Я видела много расстрелянных цивильных автомобилей. Мы ехали с белыми флагами. Я ехала в белой куртке, были белые повязки. Посадила на переднее сидение свою маму. Мы выбрались и спаслись с Божьей помощью", - добавила ведущая.

Вас также могут заинтересовать новости: