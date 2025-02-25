Музыкант рассказал, какие задачи он с коллегами выполнял на службе.

Известный украинский артист, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который ранее ответил, что думает о звездах, которые выступали в РФ после 2014-го, высказался о службе на фронте. Исполнитель ответил, готовы ли он и его коллеги вернуться к выполнению задач на передовой и вспомнил свою службу в первые полгода полномасштабного вторжения.

Как известно, участники "Антител" были одними из первых звезд украинского шоу-бизнеса, которые добровольно пополнили ряды теробороны. Ранее певец рассказывал, что он выполнял задание парамедика. Однако сейчас в интервью для телеканала "Мы - Украина" в эфире телемарафона Тополя отметил, что на нем лежали и другие обязанности. В частности, он, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь занимались обеспечением подразделения. Они оказывали медицинскую помощь бойцам.

Позже артисты были отправлены в Киев, но, по словам фронтмена коллектива, они до сих пор находятся в распоряжении украинской разведки. Тарас заверил: если нужно будет вернуться к выполнению военных задач, то он с коллегами непременно это сделает.

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"Мы до сих пор находимся в распоряжении ГУР. Мы работаем с теми задачами, которые нам ставят. Если будет приказ вернуться в 130-й батальон и выполнять ту же работу, что и в первые полгода войны - без проблем", - сказал знаменитость.

Отметим, что участники "Антител" вступили в территориальную оборону еще до начала большой войны. 24 февраля 2022 года они стали на защиту страны и выполняли задачи в Киевской области. Позже 130 батальон отправился в Харьковскую область. В августе 2022 года звезд направили в Киев по приказу тогда еще Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Позже сам Тополя отмечал, что их не увольняли со службы, а перенаправили в другое подразделение.

Напомним, ранее Тарас Тополя прокомментировал слухи, что он идет в политику. Артист ответил, когда его можно будет увидеть среди политиков. На высказывания артиста отреагировала депутат Марьяна Безуглая.

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