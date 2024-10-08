Певец рассказал, кто его разочаровал за время войны в Украине.

Украинский певец и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя высказался об украинских звездах, которые после 2014 года, когда Россия напала на Донбасс и аннексировала Крым, продолжали выступать в РФ. Музыкант ответил, есть ли среди его знакомых знаменитостей те, в ком он разочаровался.

Тополя отмечает, что многие украинские артисты полностью отказались от гастролей в РФ именно с началом полномасштабного вторжения. В то же время для него и всего состава группы "Антитела" война началась еще 10 лет назад. Впрочем, несмотря на это, певец отмечает, что никого не осуждает и не собирается давать оценку их действиям. По его мнению, оценивать такие поступки должен народ.

"Для меня и музыкантов группы "Антитела" война началась не в 2022 году, а в 2014-м. И вот в 2014-м все те друзья, которые должны были сделать глупости какие-то, не сделали их в 2014-м, в 2015-м. Потому что "водораздел" для нас начался еще тогда. Ну и еще раз напомню, что война началась в 2014-м, а огромное количество кумиров украинцев продолжало гастролировать в России, ездить на корпоративы. Опять, я никого не осуждаю. Это их право. Законом было не запрещено. Очень надеюсь, что народ даст оценку каждому", - сказал исполнитель в интервью для OBOZ.UA.

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Тарас признается, что среди его знакомых были те, кто поддержал Россию и даже переехали жить в страну-агрессора. Он не ожидал такого от друзей, но говорит, что за 10 лет войны в Украине ни в ком не разочаровался, потому что никогда "не очаровывался никем".

"Были определенные знакомые и друзья, от которых не ожидалось, что, например, они переедут жить в Россию, в Москву, или будут продолжать ездить с концертами туда. От определенных артистов не ожидал, подумать даже не мог, считал, что это невозможно. Оказывается - возможно. Ни в ком не разочаровывался, потому что я не очаровывался. Я знаю глубоко украинский шоу-бизнес. Столько детальных нюансов, что я далек от разочарования кем-либо. Иногда просто наблюдаю с улыбкой за тем, как падает пелена с глаз у сторонников того или иного артиста, или комика. Это их драма, не моя драма", - добавил Тополя.

Напомним, ранее Тарас Тополя высказался о Максиме Галкине и Алле Пугачевой. Певец ответил, какое у него отношение к российским артистам, которые поддержали Украину только после начала полномасштабного вторжения.

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