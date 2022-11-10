В приложении "Дія" он поддержал Екатерину Павленко - вокалистку группы Go_A.

Украинский певец и волонтер Тарас Тополя, который победил по результатам голосования за членов жюри Нацотбора на Евровидение-2023, признался, что поддержал свою конкурентку. Голос он отдал Екатерине Павленко - вокалистке группы Go_A. Вот что он рассказал в интервью MUZVAR:

"Мой личный голос я отдал Екатерине из Go_А, хотел, чтобы она заняла судейское кресло. Хотя также очень рад, что в партнерах за судебным столом будет Джамала".

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Тополя добавил, что у него не было времени следить за ходом голосования, поэтому его победа стала настоящей неожиданностью:

"Плюс, наконец, появилась возможность мне и другим музыкантам группы увидеть своих жен и детей. Поэтому было не до голосования".

Нацотбор на Евровидение-2023: детали

По результатам голосования, которое провели через приложение "Дія" с 31 октября по 7 ноября, больше всего голосов набрал Тарас Тополя. Вместе с ним в тройку победителей вошли победительница Евровидения-2016 Джамала и фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина.

Финал Нацотбора состоится в Киеве 17 декабря. В целях безопасности мероприятие проведут в укрытии.

Напомним, Тарас Тополя назвал свой самый главный страх в роли члена жюри Нацотбора на Евровидение-2023.

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