Известный украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, которого заподозрили в расставании с бизнесвумен Светланой Готочкиной, рассказал о своей личной жизни. Артист намекнул, что все-таки они с любимой больше не вместе.
В своем Instagram знаменитость рассказал, что прошлый год, а особенно его конец, был сверхсложным для него. Кстати, именно в декабре в сети впервые заговорили о разрыве пары, поскольку они не публиковали совместных фото и отписались друг от друга в соцсетях. Кинозвезда намекнул, что они действительно со Светланой больше не пара, отметив, что "долгое время все к этому шло".
"Я не хочу здесь оставлять какие-то сопли, но должен написать пару мыслей: был пиз**цовый финал года... Но я, как человек, который пытается всегда культивировать в себе оптимизм, скажу, что это жизнь... С одной стороны, долгое время все к этому шло, с другой - без точек могло тянуться, еще кто знает сколько. А еще с третьей стороны - есть эмоциональный фактор, который способен за час менять судьбу. Точнее, судьбы..." - отметил артист.
Тарас убежден, что "человеческая психика может к чему-либо адаптироваться", однако прошлый год морально был непростым для него. Поэтому он впервые обратился за помощью к специалистам и начал принимать антидепрессанты.
"Меня всегда восхищала адаптивность человеческой психики и ее подсознательное стремление к поиску душевного покоя... Ну, как адаптивность психики, спасибо антидепрессанту: впервые пришлось принимать несколько дней, чтобы не йоб**ться окончательно..." - поделился актер.
В дополнение, Цымбалюк отметил, что всегда нужно заботиться о себе и не стесняться говорить о своих переживаниях. Он считает, что только искренность и правда, какой бы болезненной она ни была, может решить любую ситуацию.
"Еще скажу следующее, это стоит осознать: фокусируйтесь на своих чувствах, озвучивайте свои переживания, пока не поздно, говорите близким все, что есть на душе, как бы это тяжело не воспринималось - другого пути нет. Можно пытаться создать иллюзию для всего мира. Для себя - нет. Говорить или нет близким - это полбеды. Себя не обманывайте", - добавил знаменитость.
К слову, Тарас и Светлана закрутили роман во время полномасштабного вторжения. Актер впервые объявил об их отношениях в декабре 2023 года. А в июле этого года пара отмечала вторую годовщину их отношений.
Напомним, ранее девушка Тараса Цымбалюка сделала заявление после намеков на их расставание. Светлана Готочкина опубликовала интригующее сообщение.