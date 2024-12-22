Девушка опубликовала интригующий пост.

Украинская бизнесвумен и девушка актера Тараса Цымбалюка - Светлана Готочкина - после слухов об их расставании опубликовала новое сообщение.

Напомним, недавно поклонники отметили, что она не поздравила звезду сериала "Поймать Кайдаша" с днем рождения. Более того, влюбленные отписались друг от друга в соцсетях.

Официально ни Тарас, ни Светлана не комментировали, действительно ли они не вместе. Однако девушка опубликовала новые фотографии в своем Instagram и написала интригующий пост.

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"Иногда мы смотрим на мир сквозь свои внутренние "очки" - ожидания, страхи или убеждения. Они могут искажать реальность, создавая иллюзии, мешающие нам видеть мир таким, какой он есть. А если на секунду снять эти очки? Увидеть себя, людей и обстоятельства без фильтров. Принять все таким, как оно есть, и найти красоту сейчас", - написала Готочкина.

Что именно имела в виду бизнесвумен - пока неизвестно. Кстати, Светлана и Тарас снова подписались на страницы друг друга.

Что известно о личной жизни Тараса Цымбалюка

Актер Тарас Цымбалюк был дважды женат. В начале полномасштабной войны он развелся со своей второй женой Тиной. Этот разрыв мужчина тяжело переживал, однако позже начал встречаться с Готочкиной.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк ответил, почему не спешит жениться в третий раз.

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