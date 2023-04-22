На днях артистка стала мамой.

Украинская певица Светлана Тарабарова недавно стала мамой в третий раз. Своим подписчикам она решила показать несколько фото, сделанных после выписки из роддома. Лицо новорожденной девочки звезда решила не демонстрировать фанатам.

На снимках, опубликованных в Instagram, дочь певицы тихо спала в автомобиле в автокресле. Вот что в комментарии написала Тарабарова:

"Еду и тихонько плачу от счастья, от осознания, признательности, волнения и гормонов".

Отметим, что помимо дочери Светлана с супругом Алексеем Бондарем воспитывает четырехлетнего сына Ивана и двухлетнюю дочь Марию. Ранее в своем блоге звезда делилась, что беременность у нее была не такой легкой и беззаботной, какой она может показаться по фотографиям, сделанным профессиональным фотографом в студии.

Незадолго до третьих родов Тарабарова сделала пост, в котором рассказала, что каждый раз невероятно переживает перед встречей с ребенком.

"Хочу поддержать всех девушек, которые так же, как и я сейчас в шаге от встречи с малышом… Это нелегкие дни физически. Какой бы храброй ты ни была, сколько бы до этого детей не родила (а если впервые - то вообще), - ты волнуешься.. Тебе даже страшно. И это нормально, так говорят врачи и психологи", - написала Тарабарова.

Напомним, недавно певица Тарабарова показала, что оккупанты сделали с ее школой в Херсоне.

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