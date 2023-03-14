Херсон - родной город звезды, откуда она не так давно смогла эвакуировать родителей.

Певица Светлана Тарабарова - родом из Херсона, поэтому она внимательно следит за судьбой своего города, который российские захватчики регулярно обстреливают, уничтожая критическую инфраструктуру и жилые массивы.

Сейчас звезда показала, что стало со школой, где она училась. На последних месяцах беременности Светлана старается беречь себя от стрессов и плохих новостей, но этот инцидент она просто не могла обойти стороной.

"А между тем эти твари продолжают уничтожать все, что мы любим. Моя школа, мое детство, мой Херсон. Простите, не выдержала. Молюсь за жизнь и благодарю каждого защитника каждый день. Стены отстроим, главное – жизнь. Свобода. Украина", - высказалась Тарабарова.

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Отметим, недавно Светлана Тарабарова сообщила, что ей удалось эвакуировать из Херсона своих родителей. Там они находились с самого начала полномасштабной войны. В одном из интервью звезда рассказывала, что в городе во время оккупации были перебои с продуктами, отсутствовала мобильная связь, не было необходимых лекарств.

Когда ВСУ освободили город, российские оккупанты накопили силы и начали бомбить его еще больше - сейчас они стирают с лица земли поселки поблизости города и целые жилые кварталы.

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