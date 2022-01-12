12 января певица отмечает день рождения.

Украинская певица Злата Огневич сегодня, 12 января, отмечает свое 36-летие. В честь праздника она решила написать послание самой себе.

"Девочка моя, я предлагаю тебе гораздо более интересную игру, чем танцы с мужчинами. Я предлагаю тебе игру под названием жизнь. Играй, создавай свои правила и чаще меняй их, когда пройдёшь на следующий уровень. Познавай себя и познавай людей, признавай вклад каждого человека в твою повседневную жизнь. Не бойся туманов и дождей, бойся превратиться в пустыню", - написала Злата.

Читайте такжеПолякова на даче: украинская суперблондинка показала свои "пузаны" (фото)Также она добавила, что жизнь слишком прекрасна, чтобы проводить ее в темноте и грусти.

"Вспомни, о чём так сильно мечтала в детстве и воплощай: ярко, дерзко, сильно, смело! Все возможности открыты, так много есть ещё версий тебя, выбирай любую и живи! Необъятный мир принадлежит Тебе, а ты принадлежишь миру, сейчас и навсегда", - добавила певица.

Напомним, ранее Макс Тарапата раскрыл правду об отношениях со Златой Огневич.

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