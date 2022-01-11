По словам мужчины, сейчас у него нет тесных отношений с певицей из-за ее графика.

Участник второго сезона романтического реалити "Холостячка" Максим Тарапата рассказал правду об отношениях с певицей Златой Огневич. Сейчас он общается со звездой не так активно, как после ее мучительного расставания с победителем проекта Андреем Задворным.

Об этом он рассказал на YouTube-канале "неВинная".

Тарапата признался, что из-за работы и насыщенного графика звезды они сейчас почти не видятся. На уточняющий вопрос, пытается ли сейчас Максим завоевать сердце Златы, он ответил: "Это невозможно сделать. Это не борьба. Это про гармоничные и адекватные отношения, когда люди тянутся друг к другу и хотят быть вместе. Безусловно, мужчина должен проявлять знаки внимания, но если нет ответной реакции, то ничего не построишь".

По словам Максима, на проекте у него были искренние чувства к Огневич и был готов к серьезным отношениям. Мужчина уверен, что певица не сомневалась в его влюбленности во время и после реалити. Однако этого было мало, чтобы сделать выбор в его пользу.

Читайте такжеНовая девушка финалиста "Холостячки" призналась, что ревновала его к Злате Огневич"На проекте у нее екнуло к другому мужчине, а не ко мне. А сейчас у нее период, когда ей нужно отпустить все, что произошло. Я буду рядом как друг. Если она нуждается во мне и моей поддержке, я всегда приду на помощь. Но говорить о каких – то отношениях просто неправильно", - прокомментировал Максим.

Сейчас Тарапата и Огневич общаются только в мессенджерах и практически не видятся. Максим убеждает, что так комфортно и для него, и для Златы.

Ранее Макс Тарапата опубликовал в инста-сториз фотографию с выступления певицы Златы Огневич.

Такой снимок он подписал довольно неоднозначно: "И чтобы в этом году любимые люди всегда были рядом". Также он добавил сердечко и отметил звезду.

К слову, Макс и Злата вместе праздновали Новый год. Еще на проекте мужчина признавался ей в любви, а после ее расставания с Андреем Задворным - постоянно поддерживал.

На пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" Макс и Злата рассказали, что дружат и много времени проводят вместе. Но есть ли между ними роман - пока неизвестно. Впрочем, они оба периодически подогревают слухи.

Напомним, ранее Злата Огневич показалась в компании участников "Холостячки".

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