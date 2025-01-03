Пара встретила Новый год вместе.

Украинская певица Алена Омаргалиева впервые за долгое время показалась с мужем-военным Тамерланом.

Не секрет, что поговаривали, будто звездные супруги на грани развода. Сама же артистка заявляла, что сейчас у них разные жизни, ведь она продолжает певческую карьеру, а Тамерлан на службе и редко приезжает домой.

Однако недавно она опубликовала совместное фото с любимым в своем Instagram и развеяла все слухи, что они якобы не вместе. Тамерлан смог приехать с фронта, чтобы встретить новогодние праздники с семьей.

Видео дня

"Всех благ, победного мира нам", - подписали совместную фотографию артисты.

Реакция подписчиков

Поклонники известной пары засыпали их комплиментами в сети:

"Какие замечательные! Счастья вам во всех его проявлениях"

"Самые лучшие! Мира нам всем"

"Какие же вы красивые"

"Такие котики".

К слову, пара сыграла свадьбу в 2013 году. Позже у них родился общий сын Тимур, которому сейчас 10 лет. Алена и Тамерлан долгое время выступали на сцене как дуэт, однако с началом полномасштабного вторжения мужчина стал на защиту страны в рядах ТрО. Сейчас он продолжает свою службу и пока не планирует возвращаться в шоу-бизнес.

Напомним, ранее Алена Омаргалиева высказалась о звездах, которые сбежали за границу.

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