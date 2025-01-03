Украинская певица Алена Омаргалиева впервые за долгое время показалась с мужем-военным Тамерланом.
Не секрет, что поговаривали, будто звездные супруги на грани развода. Сама же артистка заявляла, что сейчас у них разные жизни, ведь она продолжает певческую карьеру, а Тамерлан на службе и редко приезжает домой.
Однако недавно она опубликовала совместное фото с любимым в своем Instagram и развеяла все слухи, что они якобы не вместе. Тамерлан смог приехать с фронта, чтобы встретить новогодние праздники с семьей.
"Всех благ, победного мира нам", - подписали совместную фотографию артисты.
Реакция подписчиков
Поклонники известной пары засыпали их комплиментами в сети:
- "Какие замечательные! Счастья вам во всех его проявлениях"
- "Самые лучшие! Мира нам всем"
- "Какие же вы красивые"
- "Такие котики".
К слову, пара сыграла свадьбу в 2013 году. Позже у них родился общий сын Тимур, которому сейчас 10 лет. Алена и Тамерлан долгое время выступали на сцене как дуэт, однако с началом полномасштабного вторжения мужчина стал на защиту страны в рядах ТрО. Сейчас он продолжает свою службу и пока не планирует возвращаться в шоу-бизнес.
Напомним, ранее Алена Омаргалиева высказалась о звездах, которые сбежали за границу.