'Работала в госпитале и мыла полы': известная украинская актриса рассказала о начале войны

Олар откровенно поделилась, как жила в начале полномасштабного вторжения.

Елена Олар - украинская актриса кино и театра, известная по своим ролям в таких лентах как "Отпуск вслепую", "Врач по призванию", "Когда ты выйдешь замуж?", "Новогодний переполох", "Поймать Кайдаша", "17+", "Моя любимая Страшко", "Чертова сковородка" и другие.

Несмотря на всю ее фильмографию и постоянный профессиональный рост, Олар на некоторое время была вынуждена сменить род деятельности.

В интервью УНИАН она рассказала, что в начале войны работала в госпитале и мыла полы.

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"Война глубоко повлияла на меня. Я пережила тяжелое испытание, ведь мой муж с первых дней стал на защиту нашей страны. Он получил ранение под Гостомелем, а впоследствии я получила бесценный опыт, работая в госпитале в Виннице и моя там пол. Кстати, все мужчины моей семьи стали на защиту государства, и это не могло не повлиять на меня. Я сильно изменилась. Как и все мы..." - сказала Олар.

Также она рассказала, что на полгода покидала Украину, ведь ездила за границу по контракту на танцевальное шоу.

"Это было тяжелое для меня решение, но я понимала, что мне нужен шанс спасти себя от того ужаса, который пришлось пережить в начале войны. Первые месяцы были сложными: новая страна, другое окружение, языковой барьер, чувство вины за то, что я не в Украине. Морально это давило - казалось, что я оставила все, к чему привыкла, и чувствую себя оторванной от родного дома. Физически тоже было нелегко из-за изнурительной работы и постоянного стресса. Но со временем стало немного легче: я нашла поддержку среди людей, адаптировалась к новой среде. Хотя это был непростой период, я благодарна за этот опыт, потому что он помог мне выстоять и немного оправиться от пережитого", - добавила актриса.

Напомним, Елена Олар в интервью УНИАН рассказала о самой сложной и переломной роли, о сотрудничестве с россиянами, о жизни в начале войны, и о том, как изменился кинематограф после 2022 года.

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