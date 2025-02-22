Ведущая откровенно пообщалась с подписчиками в сети.

Известная украинская ведущая и многодетная мама Екатерина Осадчая ответила, планирует ли еще рожать.

41-летняя звезда решила откровенно ответить на вопросы подписчиков в своем Instagram. Поклонники поинтересовались, хочет ли Екатерина стать мамой в четвертый раз. Женщина призналась, что не против родить дочь.

"Дочку хотела. Но у меня трое прекрасных мальчиков. Думаю, что меня ждут внучки", - ответила Осадчая.

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Ведущая также дала совет подписчице, которая спросила о том, стоит ли решаться на второго ребенка в 45 лет.

"Если честно, то я и сейчас считаю, сколько будет мне, когда Данил закончит школу. Но у меня трое детей, а на второго решиться надо. Второй ребенок - это совсем другое ощущение, а третий - еще другое", - подчеркнула Екатерина.

К слову, ведущая состоит в браке с Юрием Горбуновым. Супруги воспитывают двух общих сыновей: 8-летнего Ивана и 3-летнего Данила. Также у Екатерины есть старший сын Илья от предыдущих отношений.

Напомним, недавно жена Позитива показала первую фотосессию дочери Марии.

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