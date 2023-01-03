В реальной жизни актриса очень привлекательная.

Одним из персонажей фильма "Пираты Карибского моря" стала ведьма Тиа Дальма, роль которой воплотила британская актриса Наоми Харрис. В фильме она выглядела устрашающе - с дредами, черными глазами и бровями и разрисованным лицом.

Именно такой ее запомнили поклонники франшизы. Однако на самом деле она выглядит совсем иначе. В реальной жизни Харрис - милая девушка с лучезарной улыбкой. У нее красивые черты лица. Вот только с волосами она все так же экспериментирует.

Известно, что сейчас Наоми 46 лет. А вот попала она в Голливуд в 2004 году, когда ее пригласили на роль второго плана в комедийном боевике "После заката" с Пирсом Броснаном и Сальмой Хайек в главных ролях.

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Также она появлялась в таких лентах как "Полиция Майами. Отдел нравов", "Короли убийц", "Ниндзя-убийца". Кроме того, Харрис исполнила роль Ив Маннипенни, напарницы Джеймса Бонда в 23-й части "Бондианы".

В 2017 году была номинирована на премию "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус" и "Премию Гильдии киноактёров США" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Лунный свет". Награждена Орденом Британской империи.

Напомним, тайну исчезновения милашки из "Бетховена" до сих пор не могут разгадать.

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