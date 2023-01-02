Актриса уже много лет не появляется на публике.

В начале 90-х на экранах появилась комедия "Бетховен", которая принесла популярность юной актрисе Саре Роуз Карр. Тогда девочка сыграла младшую дочь в семье Ньютонов.

Казалось бы, после роли милой девчушки ее ждало большое будущее. Она могла бы получить самые престижные кинонаграды, но все сложилось совсем иначе. После съемок в комедии девушка куда-то запропастилась.

Она перестала сниматься в кино, появляться на светских мероприятиях, давать интервью. В сети о ней почти ничего не пишут. Известно лишь то, что она в 2003 году окончила Нью-Колледж в штате Флорида. Сейчас ей 38 лет.

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Ранее сообщалось, что один из ее поклонников даже решил нанять частного детектива, чтобы разгадать тайну исчезновения актрисы. Но и тот не смог раздобыть никакую информацию.

Сейчас же на фан-страничках Сары в соцсетях можно заметить, что одна армия поклонников до сих пор переживает за нее и пытается хоть как-то выяснить, где она находится, а вторая - просит оставить девушку в покое. Возможно, она просто решила вести отшельнический образ жизни.

Что известно о фильме "Бетховен"

Это американская семейная комедия 1992 года, снятая режиссёром Брайаном Левантом. В главных ролях снялись Чарлз Гродин и Бонни Хант, также Николь Том, Кристофер Кастиль, Сара Роуз Карр, Оливер Плат, Стэнли Туччи, Дэвид Духовны и Патриция Хитон.

Фильм рассказывает о приключениях собаки по кличке Бетховен, названного в честь немецкого композитора, и его хозяев — американской семьи Ньютон. Основные съёмки проходили весной-летом 1991 года в Лос-Анджелесе.

Напомним, как озвучивают поцелуи в кино.

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