Украинская исполнительница рассказала, что режисером стал украинский предатель.

На днях разгорелся скандал из-за кражи хита "Тримай" известной украинской исполнительницы Кристины Соловий. Песню без разрешения использовали в ледовом шоу Татьяны Навки.

Певица Кристина Соловий в своем Instagram рассказала, что скандальный номер поставил предатель Украины Василий Козар.

"Стало известно, что режиссером ледового шоу, для которого украли украинские песни, вот этот бывший украинец", - сообщила украинка.

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Также звезда поблагодарила поклонников за помощь в поиске тех, кто украл ее композицию.

"Ваши репосты уже помогли установить личность режиссера. Не останавливайтесь и помечайте меня в репостах. И как каждый сантиметр украинской земли, отвоюем и отстоим свое культурное наследие", – написала Соловий.

Василий Козарь – что о нем известно

Украинский хореограф и режиссер родом из Мукачево. Он окончил Киевский национальный университет культуры и искусств, а также проходил стажировку в США.

Козарь выиграл в проекте "Танцуют все", был хореографом "Танцев со звездами", ставил один из концертов Тины Кароль и работала на конкурсе красоты "Мисс Украина-2017".

Скандал с кражей песни "Тримай" - что произошло

Россияне украли песню украинской певицы Кристины Соловий под названием "Тримай". Ее цинично перевели на русский и включили во время выступления фигуристки на шоу жены пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова – Татьяны Навки.

Песня прозвучала на шоу "Вечера на хуторе". Под композицию украинской исполнительницы "в образе Одарки" выступила российская фигуристка Камила Валиева.

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