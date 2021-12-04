Фанаты в сети раскритиковали Осадчую за то, что она много работает и мало времени проводит с сынами.

Известная украинская телеведущая и многодетная мама Екатерина Осадчая поделилась нежным фото с младшим сынишкой Данилой.

Трогательный снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда в белой майке и с макияжем на лице сделала селфи, держа 3-месячного малыша на руках спиной к камере. Судя по фото Данила уже сам держит головку.

"Так быстро растет наш Данилко", - поделилась Осадчая.

Звезда растрогала своих подписчиков теплым снимком. В комментариях они отметили, что маленький Данила похож на маму. Впрочем, некоторые фловеры раскритиковали Осадчую за то, что она много работает и мало времени проводит с сыном: "Так вы же с ним мало бываете, вот и вывод"; "Катюша, надо больше проводить времени с детьми, подпись под фото как от чужой женщины, быстро растут только соседские дети"; "Уже большой, а еще недавно только родился"; "Такое милое и нежное фото... Катя, вы супер"; "Катя, какая же вы красивая и нежная мамочка"; "Если Иван копия Юра, то Данила копия мама!!! Расти здоровым!!!".

Напомним, недавно Осадчая похвасталась стройными формами в купальнике. Отметим, что после рождения третьего сына прошло чуть более 3 месяцев.

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Автор: Виктория Гордиенко