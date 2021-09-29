Телеведущая не забывает исполнять свои материнские обязанности в перерывах между съемками.

Украинская телеведущая Катя Осадчая после третьих родов уже вернулась "в строй" и во всю посещает светские мероприятия, но о материнских обязанностях тоже не забывает - кормит сына между съемками.

Соответствующее фото Осадчая опубликовала в "сторис" на своей странице в Instagram.

На снимке 38-летняя Осадчая запечатлела подготовку к съемкам с месячным Данилом на руках - работу визажистов, которые делали ей макияж и прическу.

"У кого-то подготовка к съемкам, а у кого-то ужин", - подписала фото телеведущая.

Читайте также"Не надо делать меня бабушкой": Катя Осадчая трогательно поздравила старшего сына с 19-летиемНапомним, Катя Осадчая сейчас замужем за Юрием Горбуновым - пара поженилась в 2017 году. Вся страна наблюдала за развитием их отношений на шоу "Голос страны". Через пару недель после свадьбы у них родился сын Иван, которому уже 4 года. В августе 2021 года у пары родился младший сын Данила, но пара уже призналась, что хочет еще и дочь.

Также у Осадчей есть взрослый сын Илья от предыдущего брака, который в этом году поступил уже в университет.

Автор: Виолетта Орлова