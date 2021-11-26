Звезда призналась, что избавляться от лишнего веса после родов было непросто.

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая спустя три месяца после рождения третьего сына похвасталась стройными формами в купальнике.

В частности 38-летняя звезда опубликовала в Instagram кадры, на которых позирует в купальнике. Снимки были сделаны во время ее поездки в ОАЭ, куда она отправилась на съемки "Светской жизни".

Звезда призналась, что избавляться от лишнего веса после родов было непросто, но спустя три месяца после появления на свет младшего сына Данила она уже может позировать в купальнике.

"Фото в купальнике вернулись в ленту. Но еще есть над чем работать. Чудеса не происходят, лишние кило сами не уходят, к сожалению", - написала Осадчая.

Напомним, Катя Осадчая родила своего третьего сына 19 августа. Это их второй совместный ребенок с телеведущим и продюсером Юрием Горбуновым.

Ранее Катя Осадчая опубликовала в своем Instagram несколько кадров из новой осенней фотосессии и рассорила своих поклонников.

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Автор: Виктория Гордиенко