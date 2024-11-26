Сын Потапа появился на публике со сломанным носом (фото)

Ему наложили фиксирующую повязку.

Сын беглеца Потапа и продюсера Ирины Горовой - Андрей Потапенко - появился на публике со сломанным носом. По его словам, он решил прийти на концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта, несмотря на травму и сильную головную боль.

В интервью "Обозревателю" он рассказал, что пришел на концерт сразу после клиники, где ему наложили повязку.

"Ударился, получил перелом носа. Приехал на концерт Нади прямо из клиники. Очень болит голова, но я все равно здесь", - говорит Потапенко.

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Парень не раскрыл, как именно получил травму. Возможно, это связано с его хобби - он профессионально занимается баскетболом.

Кроме того, Андрей Потапенко рассказал, что хочет связать свою жизнь со спортом. Пока еще он не знает, куда будет поступать после школы, однако хочет, чтобы его профессия была связана именно с баскетболом.

Напомним, ранее Андрей Потапенко рассказал, зачем звонит Наде Дорофеевой. По его словам, она очень простая в общении и всегда может выслушать и дать хороший совет.

Также он отметил, что Надя дружит с его мамой Ириной Горовой, поэтому часто бывает у них дома.

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