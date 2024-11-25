16-летний Андрей также признался, когда в последний раз виделся с рэпером, который живет за границей.

Школьник Андрей Потапенко рассказал об отношениях со своим отцом - известным рэпером и продюсером Потапом. Парень, который ранее раскрыл, где сейчас живет отец, поделился, когда в последний раз виделся с родным человеком и как относится к хейту в его сторону.

В начале полномасштабного вторжения рэпер выехал из Украины и сейчас живет за границей. За эти два года Потап неоднократно нарывался на хейт от украинцев. Однако сам продюсер не реагирует и не комментирует критику в сети. Более того, он оборвал связи со многими коллегами и друзьями, оставшимися в Украине.

Несмотря на поступок знаменитости, сын поддерживает связь с отцом и сохранил с ним хорошие отношения. Последний раз, по словам Андрея, они с папой виделись несколько месяцев назад за границей. А что касается хейта, который сыпется на продюсера, то юноша намекнул, что не обращает на него внимания.

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"Несколько месяцев назад ездил к нему (Потапу - УНИАН). Как отношусь к хейту? Конечно, я вижу все. Ну и что мне с этим делать?", - коротко ответил Андрей в интервью для OBOZ.UA.

Сейчас подросток учится в десятом классе. Он профессионально занимается баскетболом, но пока не определился, кем именно мечтает стать и где планирует получать образование. Потапенко хочет остаться в Украине, но не исключает, что в будущем может уехать за границу.

"Сложный вопрос о будущей профессии. Пока точно не определился, но хочу, чтобы она была связана с баскетболом", - добавил парень.

Напомним, ранее Андрей Потапенко высказался о Наде Дорофеевой. Подросток ответил, какой в реальной жизни является артистка и зачем он ей звонит.

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