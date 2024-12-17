Малыш был одет в праздничный костюм.

Иванна Онуфрийчук вместе с мужем и маленьким сыном побывала на празднике Николая, устроенном для украинских детей, которые нашли приют в Лозанне. Для ее полугодовалого малыша это был первый опыт празднования Дня Святого Николая.

На фотографиях, опубликованных в Instagram, Адамчик позирует с родителями, Иванной и ее мужем Алмазом, на фоне ярко украшенной елки. Мальчик выглядит счастливым и заинтересованным, рассматривая праздничные декорации и подарки.

Иванна рассказала, что для Адамчика это первый День Святого Николая, и она очень рада, что смогла подарить ему такую замечательную атмосферу праздника.

Видео дня

"Я не могла не взять на детский праздник Адамчика, это его первый День Николая. И хоть сыночек приехал уже под конец и немного сонный, но был удивлен от всего, что было вокруг", - поделилась Иванна.

Кто такая Иванна Онуфрийчук

Иванна Онуфрийчук - известная украинская телеведущая, которая получила известность благодаря участию в шоу "Танцы со звездами".

Родилась Иванна в Винницкой области, в селе Рахны-Лесовые. С детства девушка была вынуждена рано взрослеть, поскольку ее отец покинул семью. После окончания университета работала таможенником, но впоследствии выбрала карьеру модели.

Переехав в Киев, Иванна совместила работу на таможне с участием в фотосессиях и съемках. Ее яркая внешность и харизма привлекли внимание многих, в том числе и состоятельных поклонников.

Сегодня Иванна счастлива в браке с успешным бизнесменом Алмазом из Казахстана. Пара сочетает жизнь между Швейцарией и Украиной. Их свадьба, которая состоялась на Мальдивах, стала одним из самых обсуждаемых событий в светской жизни.

Напомним, Иванна Онуфрийчук раскрыла гражданство 6-месячного сына, который родился в Швейцарии.

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