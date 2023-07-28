По мнению Коли Серги, сейчас его коллега трансформируется.

Украинский певец Коля Серга высказался относительно своего коллеги Виталия Козловского, которого недавно мобилизовали. Артист отметил, что следит за его путем. Серга замечает, что Козловский изменился.

"Я думаю, что жизнь покажет. Сейчас он на своем пути. И я вижу, подсматриваю в соцсетях, что он трансформируется. Я думаю, что Виталий точно побудет на фронте, побудет на передовой. А там посмотрим", - заявил певец в интервью для Олеси Бацман.

Она также спросила, хотел бы Серга пригласить Козловского в "Культурный десант". Этот вопрос заставил певца задуматься. Впрочем, он так и не смог дать четкий ответ.

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"Пока не понимаю. Не могу ответить на этот вопрос", - сказал Серга.

Певец отметил, что "Культурный десант" (объединение известных артистов, все силы которых сегодня направлены на победу Украины) состоит из военных и артистов, которые служат в ВСУ и находились на передовой. Серга является одним из основателей этой организации. Он вспомнил, что в начале войны даже не думал, что когда-нибудь снова будет петь.

Козловского мобилизовали - что известно

В начале лета Козловский получил повестку. Он поехал на полигон и прошел обучение. Певец показывал, как учится стрелять и тренируется.

Недавно Козловский принес присягу. Он поклялся, что не предаст народ. Куда отправили артиста после присяги - пока не сообщается.

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