Он уже сходил в военкомат.

Украинский певец Виталий Козловский, который с начала полномасштабного российского вторжения выступает на благотворительных концертах, получил повестку. Он не стал ее игнорировать и пошел в военкомат.

"Вот и ко мне пришла повестка", - сообщил певец.

Менеджер певца Юлия Бакуменко в комментарии сайту KP.UA уточнила, что Козловский уже прошел военно-больничную комиссию и вскоре поедет в воинскую часть.

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"Это уже мобилизационная повестка, врученная после военно-больничной комиссии, с последующим вызовом в воинскую часть", - сказала Бакуменко.

Как отреагировали пользователи сети

"Такие люди нужны стране для лечения души песнями. Каждому нужно воевать на своем фронте. Оставайтесь с нами"

"Мужской поступок"

"Пусть все высшие силы вас оберегают"

"Берегите себя"

Стоит отметить, что нашлись и те фолловеры, которые усомнились в том, что Козловский пойдет защищать Украину на фронте. Они убеждены, что это просто пиар. Вот что они пишут:

"Вы что действительно думаете, что он будет мобилизован? Не смешите"

"Получить повестку - еще не значит пойти воевать, пиар"

"Так ты же никуда не пойдешь"

Напомним, ранее Козловский ответил, почему в 2018 выступал в Москве. Аргументировал это артист тем, что тогда не имел осознанной позиции и понимания того, почему туда не стоит ехать.

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