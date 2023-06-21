Артист не скрывает, что волнуется, он уже получил автомат, жетон и военный билет.

Украинский певец Виталий Козловский, который недавно получил повестку, уже отправился на полигон. Артист показался с оружием и в форме.

Он опубликовал видео и рассказал о своих эмоциях. Певец не скрывает, что волнуется.

"Делаю свои последние шаги как гражданский. Сказать, что я переживаю, - это ничего не сказать. Но у меня в жизни наступает новый этап. Я официально стал военным, ведь теперь у меня есть военный билет. А еще жетон, который на сленге военных называют "смертник". Не знаю, радоваться этому или плакать", - рассказал Козловский.

Видео дня

Также он показал, что ему выдали. Певец получил форму, оружие и обувь. Он шутит, что раньше его оружием был микрофон, а теперь - автомат, которым можно "утилизировать" врага.

"Раньше мне стилисты подбирали одежду. А сейчас я получил свою военную форму. Что мне дали? Обувь, форму, кепку, поло. Следующая станция - полигон", - поделился артист.

О певце также рассказал пресс-офицер бригады быстрого реагирования "Рубеж" Национальной гвардии Украины Харитин Старский. Он показал фото с Козловским и отметил, что артист держит свое слово.

"Что вам сказать, друзья. Казак слово держит, получил повестку - пошел в армию. Дали АК да и отправили на полигон (даже с поезда в Нацгвардию снимать не пришлось)", - написал Старский в Facebook.

Козловский получил повестку - что известно

Недавно стало известно, что певец отправится на фронт. Козловский получил повестку и уже сходил в военкомат. Менеджер певца Юлия Бакуменко также рассказывала, что артист уже прошел военно-больничную комиссию и вскоре поедет в воинскую часть.

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