19 июня сыну Вакарчука исполнился годик.

Украинский музыкант Святослав Вакарчук 19 июня отпраздновал не только День отца, но и первый годик жизни своего маленького сына Ивана.

В честь этого дня он опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой малыш держит его за палец. При этом лицо ребенка музыкант так и не показал.

"Праздновать первый год сына в день отца – особый подарок судьбы", – подписал фото солист группы "Океан Эльзы".

Напомним, Святослав Вакарчук держит свою личную жизнь за семью замками. Кто родил ему сына - наверняка неизвестно. При этом поговаривают, что мамой малыша стала Евгения Яцута. Недавно Евгению заметили вновь в положении.

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