Гражданская жена лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука Евгения Яцута беременна во второй раз. Женщину заметили на украинском кинорынке в Каннах с немалым животом.
Об этом сообщает ТСН.
Евгения отказалась что-либо комментировать.
Как известно, в прошлом году Вакарчук сообщил о разводе с Лялей Фонаревой, в браке с которой состоял в течение 20 лет.
Через два месяца музыкант объявил о рождении первенца - сына Ивана. Мальчика назвали Иваном, в честь отца музыканта. В то же время Вакарчук скрывал имя своей новой избранницы. Позже СМИ узнали, что музыканту первенца родила 39-летняя продюсер Евгения Яцута.
Поговаривают, что роман Святослава и Евгении длится уже не один год, и именно из-за нее Вакарчук покинул Фонареву.
Напомним, что лидер известной украинской группы "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук 13 мая посетил работников Чернобыльской АЭС.