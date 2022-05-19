Гражданская жена украинского музыканта снова в положении.

Гражданская жена лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука Евгения Яцута беременна во второй раз. Женщину заметили на украинском кинорынке в Каннах с немалым животом.

Об этом сообщает ТСН.

Евгения отказалась что-либо комментировать.

Как известно, в прошлом году Вакарчук сообщил о разводе с Лялей Фонаревой, в браке с которой состоял в течение 20 лет.

Через два месяца музыкант объявил о рождении первенца - сына Ивана. Мальчика назвали Иваном, в честь отца музыканта. В то же время Вакарчук скрывал имя своей новой избранницы. Позже СМИ узнали, что музыканту первенца родила 39-летняя продюсер Евгения Яцута.

Поговаривают, что роман Святослава и Евгении длится уже не один год, и именно из-за нее Вакарчук покинул Фонареву.

Напомним, что лидер известной украинской группы "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук 13 мая посетил работников Чернобыльской АЭС.

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