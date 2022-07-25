Артист лично был знаком с погибшим защитником Украины.

Украинский музыкант Святослав Вакарчук, который известен многим по творчеству группы "Океан Эльзы", прокомментировал гибель командира 28-й отдельной механизированной бригады Виталия Гуляева. С погибшим музыкант был знаком лично.

"Решительный, преданный своему делу. Он любил Украину всем сердцем и защищал с самого начала войны России против Украины, с 2014-го. Знаю, для воина - честь погибнуть, защищая родную землю. Но… Я знал его лично. В последний раз мы виделись на начале июля. Посмотрите на это фото. Посмотрите, каким светлым человеком он был! Нет слов, чтобы описать, что я сейчас чувствую..."

"Гордость, что знал героя. Боль от такой тяжелой потери. И ярость к извергам, которые каждый день уничтожают наших лучших из лучших, нашу землю... Мы обязательно победим. Победим ради наших родителей, которые нас здесь воспитали. Ради наших детей, которым здесь жить после нас. Ради памяти Героев. Таких, как Виталий Гуляев. Вечная память!", - написал Вакарчук в Instagram-блоге.

Отметим, погибший воин в сентябре прошлого года возглавил 28-ю Одесскую бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода. Именно под его командованием удалось остановить наступление захватчиков на южном направлении.

Напомним, Ольга Сумская назвала имя единственного российского актера, который написал ей после 24 февраля.

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