Верка Сердючка, Тина Кароль и другие: "Светская жизнь" отпраздновала 15-летие музыкальным шоу (фото и видео)

Самые популярные украинские звезды и телеведущие пришли на праздник, чтобы поздравить программу "Светская жизнь" с Днем рождения.

Программа «Светская жизнь» на телеканале «1+1» отпраздновала 15-летие грандиозным музыкальным шоу под открытым небом. С поздравлениями на шоу пришли самые популярные украинские звезды и телеведущие.

Читайте также"Он меня обижал": певица Злата Огневич рассказала об отношениях с тираном и политикомОб этом сообщает пресс-служба телеканала.

Отмечается, что это шоу провели на лесной поляне ботанического сада имени Гришка.

Красная дорожка, звездные гости, цветы, самые известные хиты со сцены, а еще воспоминания о первых интервью и самые искренние пожелания от гостей – на праздник пришли звезды украинского шоу-бизнеса, которые неоднократно становились героями программы.

Праздничный концерт начался с приветственного слова неизменной ведущей программы «Светская жизнь» Екатерины Осадчей, которая поблагодарила всех телезрителей за доверие:

«Что бы ни происходило в Украине и мире, одно остается неизменным – каждую субботу наши телезрители видят очередную порцию сенсаций в «Светской жизни». За 15 лет на наших глазах несколько раз менялась власть, появлялись новые светские герои, кумирами миллионов становились новички в шоу-бизнесе, мы встречали звезд из роддомов и женили их. Только в «Светской жизни» эксклюзивно мы выслушивали исповеди состоятельных и знаменитых, и были свидетелями головокружительных событий в их частной жизни. Наш проект очень благодарен телезрителям, которые на протяжении пятнадцати лет были и остаются с нами».

Поздравить проект пришли звезды украинского шоу бизнеса, среди которых были Верка Сердючка, Тина Кароль, MONATIK, Наталья Могилевская, Олег Винник, Ирина Билык, Оля Полякова, NK, Mozgi, «Время и стекло» и многие другие.

Звезды феерично появлялись на сцене и исполняли свои культовые хиты – песни, которые сделали их суперзвездами, а также приветствовали ведущую с праздником, шутили и вместе Екатериной Осадчей вспоминали самые яркие моменты их отношений. Некоторые из артистов в качестве сюрприза представили на сцене свои новые песни.

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