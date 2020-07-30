Светлана Лобода с прищепками на сосках поразила сеть новым образом

Певица опубликовала новое фото.

Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в необычном образе.

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Девушка предстала в черной кожаной майке и высоких перчатках. А также на ней была надета разноцветная юбка. Стоит отметить, что этот образ для Лободы необычный. Волосы она завила и подняла в высокий хвост. На лицо Светлана нанесла блестящие тени для глаз и красный блеск для губ.

Ярким акцентом стала цепь с прищепками, которая соединяла соски певицы. Также интересно, что позировала звезда не одна. Рядом с ней позировал сценарист Александр Гудков.

Как сообщал УНИАН, Светлана Лобода очаровала сеть милыми фото с малышкой Тильдой в разных позах.

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