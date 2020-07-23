Светлана Лобода очаровала сеть милыми фото с малышкой Тильдой в разных позах

Певица опубликовала новые фото.

Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографии со своей младшей дочерью Тильдой.

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Девочки позируют в бассейне с кристально чистой водой. А на фоне виднеются горы. Звезда предстала в раздельном купальнике цвета хаки, а ее маленькая дочь - в трусиках и платке на голове. Дополнили образ звездных мамы и дочки солнцезащитные очки.

"Мама - красотка, дочка - милашка", "Ослепительная красота", "Боже, какая прелесть! Это и есть самый большой успех! Какое маленькое, прекрасное счастье. Потрясающее фото", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Светлана Лобода в мини-платье шокировала сеть своей сексуальностью.

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