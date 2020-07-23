Светлана Лобода очаровала сеть милыми фото с малышкой Тильдой в разных позах
11:32, 23 июля 2020Звезды
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Певица опубликовала новые фото.
Лобода показала фото / instagram.com/lobodaofficial
Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографии со своей младшей дочерью Тильдой.
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Девочки позируют в бассейне с кристально чистой водой. А на фоне виднеются горы. Звезда предстала в раздельном купальнике цвета хаки, а ее маленькая дочь - в трусиках и платке на голове. Дополнили образ звездных мамы и дочки солнцезащитные очки.
"Мама - красотка, дочка - милашка", "Ослепительная красота", "Боже, какая прелесть! Это и есть самый большой успех! Какое маленькое, прекрасное счастье. Потрясающее фото", - написали фанаты.
Лобода в купальнике / instagram.com/lobodaofficial
Лобода сделала фото / instagram.com/lobodaofficial
Светлана показала дочь / instagram.com/lobodaofficial
Как сообщал УНИАН, Светлана Лобода в мини-платье шокировала сеть своей сексуальностью.
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