Ведущая Елена Филонова экстремально похудела и показала новую себя (фото)

Ведущую Елену Филонова много лет хейтили за лишний вес. Неоднократно ее даже оскорблял блогер Алексей Дурнев. Однако девушке удалось измениться и доказать всем, что у нее есть сила воли и желание работать над собой.
Так, в своем блоге Филонова разместила несколько кадров, на которых заметно, что она экстремально похудела. Не секрет, что она регулярно занималась спортом и перешла на более правильное питание.
Ее путь был нелегким, однако ей удалось привести свое тело в форму. Теперь она открыто может хвастаться результатами своего труда.
Поклонники в восторге от того, как изменилась Филонова. В комментариях они пишут:
- "Красивая смелая женщина"
- "Ленчик, так здорово похорошела"
- "Удивительная женщина! Я тобой восхищаюсь"
- "Не худейте больше"
- "Была бы у меня такая фигура, я бы вообще голая ходила"
- "Вы очень красивая и интересная личность"
- "Прекрасная"
Напомним, ранее ведущая Елена Филонова расплакалась после неудачного свидания.