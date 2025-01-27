Ведущая Елена Филонова экстремально похудела и показала новую себя (фото)

Ведущую Елену Филонова много лет хейтили за лишний вес. Неоднократно ее даже оскорблял блогер Алексей Дурнев. Однако девушке удалось измениться и доказать всем, что у нее есть сила воли и желание работать над собой.

Так, в своем блоге Филонова разместила несколько кадров, на которых заметно, что она экстремально похудела. Не секрет, что она регулярно занималась спортом и перешла на более правильное питание.

Ее путь был нелегким, однако ей удалось привести свое тело в форму. Теперь она открыто может хвастаться результатами своего труда.

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Ведущая Елена Филонова экстремально похудела и показала новую себя (фото)

Поклонники в восторге от того, как изменилась Филонова. В комментариях они пишут: 

  • "Красивая смелая женщина"
  • "Ленчик, так здорово похорошела"
  • "Удивительная женщина! Я тобой восхищаюсь"
  • "Не худейте больше"
  • "Была бы у меня такая фигура, я бы вообще голая ходила"
  • "Вы очень красивая и интересная личность"
  • "Прекрасная"
Ведущая Елена Филонова экстремально похудела и показала новую себя (фото)

Напомним, ранее ведущая Елена Филонова расплакалась после неудачного свидания.

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