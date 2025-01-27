Ведущая Елена Филонова экстремально похудела и показала новую себя (фото)

Она мотивирует своих поклонников следить за собой.

Ведущую Елену Филонова много лет хейтили за лишний вес. Неоднократно ее даже оскорблял блогер Алексей Дурнев. Однако девушке удалось измениться и доказать всем, что у нее есть сила воли и желание работать над собой.

Так, в своем блоге Филонова разместила несколько кадров, на которых заметно, что она экстремально похудела. Не секрет, что она регулярно занималась спортом и перешла на более правильное питание.

Ее путь был нелегким, однако ей удалось привести свое тело в форму. Теперь она открыто может хвастаться результатами своего труда.

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Поклонники в восторге от того, как изменилась Филонова. В комментариях они пишут:

"Красивая смелая женщина"

"Ленчик, так здорово похорошела"

"Удивительная женщина! Я тобой восхищаюсь"

"Не худейте больше"

"Была бы у меня такая фигура, я бы вообще голая ходила"

"Вы очень красивая и интересная личность"

"Прекрасная"

Напомним, ранее ведущая Елена Филонова расплакалась после неудачного свидания.

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