Мужчина до сих пор приходит в себя от пережитого.

Украинский музыкант и исполнитель песен "Утро начинается не с кофе", "Интертоп" Николай Пацюк рассказал, что в его дом попала ракета.

Это произошло сегодня, 8 июля, во время утренней массированной атаки россиян. Мужчина показал страшные кадры своего разрушенного дома и отметил, что чудом остался жив. Его спасло только то, что во время обстрела он придерживался правила двух стен.

"Нас пытались убить. Мы выжили, потому что были в коридоре. Чудом живы, выбрались из завалов, целые. Квартиру завалило, машина сгорела, не знаю, что-то уцелело дома", - написал Николай и показал последствия попадания.

Что известно о Николае Пацюке

Николай родом из Коцюбинского под Киевом. С детства ходил в музыкальную школу на баян, выступал на праздниках в поселке. Более шести месяцев назад переехал жить в столицу, чтобы петь на больших сценах.

21-летний парень ранее играл в коллективе "Пацюк та Сонячні Котики" встиле абсурдного панка и ню-метал. Однако, по словам музыканта, удерживать группу стало сложно, поэтому сейчас он решил делать сольную карьеру и исполняет индитреки.

Напомним, ранее украинские звезды с отчаянием отреагировали на обстрел "Охматдета".

Вас также могут заинтересовать новости: