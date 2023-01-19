Путинисты служат Кремлю не из-за любви к диктатору, они просто любят деньги.

Музыкальный критик и друг Аллы Пугачевой Артемий Троицкий жестко прошелся по российским путинистам. Он рассказал, что стоит за "любовью к РФ", о которой так громко говорят Филипп Киркоров и Николай Басков.

По мнению Троицкого, российский шоу-бизнес состоит из тех, кто продался, и тех, кто сохранил свои принципы. В новой "Балаканке" критик рассказал, что Киркоров и Басков занимаются "проституцией".

"Некоторые рок-музыканты переметнулись на темную сторону, некоторые талантливые какие-то актеры, сценаристы и так далее, причем они утверждают, что у них это искренне. То есть какие-то люди, условно говоря все эти попсовики: Басков, Киркоров и так далее. Это стопроцентная проституция. Им абсолютно все равно, они служат любой власти. А есть фанатики, вот типа Охлобыстина", - отметил Троицкий.

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Критик рассказал, что его особенно удивляют рок-музыканты. Их музыка изначально была антигосударственной, но теперь некоторые из них перешли на сторону Кремля. По словам Троицкого, российские рокеры, которые поддерживают Путина и полномасштабную войну против Украины, развязанную им, попросту пошли против своей же "религии".

Отношение Баскова и Киркорова к войне РФ против Украины

Путинист Киркоров открыто поддерживает агрессию против Украины. Он хвалит оккупантов и ездит во временно оккупированный Крым. Не так давно рашист попал в список артистов, которые попали под санкции в Украине. Из-за этого он так взбесился, что публично обратился к Зеленскому и попытался его обидеть, назвав "зайкой".

А его друг Басков ушел недалеко. Недавно он пожертвовал миллион на нужды оккупантов. Певец давно известен своей позицией - он поддерживает агрессивную политику Кремля.

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