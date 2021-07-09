Некоторые подписчики певицы разглядели у нее лишний вес и раскритиковали за "деградирующий" вокал.

Эпатажная украинская певица MARUV показала, как отрывалась в Турции со своим коллективом, и нарвалась на критику в сети.

Фото и видео с поездки она опубликовала в своем Instagram.

«Наш небольшой турецкий трип. Было п**дато», – написала она.

На фото и роликах MARUV с другими девушками позируют и танцуют в разных купальниках.

Некоторые пользователи разглядели у певицы лишний вес, а также раскритиковали за вокал, другие наоборот восхитились девушками:

«Красотки, температура сексуальности максимально повышена», «Стоило бы и похудеть для лета», «Деградирует твой вокал, раньше было лучше», «Марув – королева трусов!», «Турки в шоке и мы тоже».

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Автор: Катерина Шварц