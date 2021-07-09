Эпатажная украинская певица MARUV показала, как отрывалась в Турции со своим коллективом, и нарвалась на критику в сети.
Фото и видео с поездки она опубликовала в своем Instagram.
«Наш небольшой турецкий трип. Было п**дато», – написала она.
На фото и роликах MARUV с другими девушками позируют и танцуют в разных купальниках.
Некоторые пользователи разглядели у певицы лишний вес, а также раскритиковали за вокал, другие наоборот восхитились девушками:
«Красотки, температура сексуальности максимально повышена», «Стоило бы и похудеть для лета», «Деградирует твой вокал, раньше было лучше», «Марув – королева трусов!», «Турки в шоке и мы тоже».
Вас также могут заинтересовать новости
- Полуголая MARUV выступила на концерте в России
- MARUV жестко захейтили в сети за танцы с широко раздвинутыми ногами
- Эпатажная MARUV завела сеть в купальнике в БДСМ-стиле (фото)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram