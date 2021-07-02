В новом видео на песню "Candy Shop" певица прибегла к провокациям, которые окончательно разозлили фанатов.

Певица MARUV нарвалась на очередную порцию критики из-за своего нового клипа на песню "Candy Shop". Ролик был опубликован на YouTube 1 июля.

Артистку "разнесли" в комментариях из-за откровенных сцен и странного огромного червяка, имитирующего мужской половой орган.

Сама MARUV, анонсируя премьеру клипа у себя в Instagram, написала: "Слабонервным и мнительным не смотреть!". Однако это не уберегло певицу от волны критики и негодования.

В клипе артистка танцует в откровенных латексных нарядах, имитируя движения полового акта. Эротические костюмы, недвусмысленные позы и провокационный текст - все это не оценили комментаторы. Особую критику вызвал огромный червяк, который имитирует мужской половой орган.

Читайте такжеАлина Гросу в секси-бикини похвасталась точеной фигуройПоклонники MARUV назвали клип "отвратительным". По мнению пользователей сети, певица окончательно перешла все грани, а ее провокации стали излишне пошлыми и неприличными.

"Червь и сцены с ним вызывают только отвращение", "просто трэш, от которого даже не смешно", "насколько же хорош был клип Drunk Groove, настолько же ужасен и дешев этот", - написали фанаты.

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Автор: Полина Кузенко