Вчера фаны решили, что певица уже меняет фамилию.

Блогер Слава Демин рассказал, зачем певица Надя Дорофеева и ее избранник Миша Кацурин ходили в Центр предоставления административных услуг. На днях фото звездной пары всколыхнуло сеть, поклонники решили, что это может подтвердить слухи о тайной свадьбе влюбленных.

Впрочем, по словам Демина, все не так. Он рассказал, что на самом деле Дорофеева ходила в ЦПАУ, чтобы выписаться из дома. Блогер утверждает, что певица и Кацурин точно не расписывались.

"Фотка облетела кучу пабликов и в очередной раз все женили Дорофееву и Кацурина. Но есть одно но. Точно знаю, что именно на этой фотке они не расписывались, а выписывались... Надя, из общего дома в Крюковщине где жила вместе с Вовой Дантесом", - сообщил Демин в Telegram.

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Поэтому, по словам блогера, информация о тайной и пышной свадьбе пока "отменяется". Больше подробностей о Дорофееве и Кацурине Демин не раскрыл.

Что известно об отношениях Дорофеевой и Кацурина

Певица начала встречаться с ресторатором в 2022 году. Сначала они скрывали свой роман, однако впоследствии начали делиться совместными фото. Вскоре появились слухи о том, что Дорофеева и Кацурин уже сыграли тайную свадьбу. Сама певица этого не опровергала, однако реагирует на все с юмором.

Вчера же стало известно, что Дорофееву и Кацурина увидели в ЦПАУ. Звезда пошутила, что ей не дают даже "спокойно оформить субсидию".

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