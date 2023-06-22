Сегодня состоялся суд, на котором все решилось.

Жена известного телеведущего Тимура Мирошниченко поделилась радостной новостью. Уже скоро они смогут забрать домой маленького мальчика, которого они усыновили.

Вчера ведущий и его жена поехали в Житомир, там находится детский дом. Они остались в городе на ночь, чтобы сегодня пойти на судебное заседание, на котором решалась судьба мальчика, для которого Мирошниченко станут родителями.

Недавно же Инна Мирошниченко разместила новую Stories и сообщила о том, когда же она и ее муж смогут забрать сына домой. Уже скоро мальчик будет жить с ними.

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"Очень эмоциональный день! Мы получили судебное решение! Остался последний шаг - 30 дней для вступления решения в законную силу. После этого он официально станет членом нашей семьи. Месяц, обратный отсчет начался", - написала жена ведущего.

Ведущий Тимур Мирошниченко стал отцом для мальчика из детдома - что известно

Недавно жена ведущего сообщила, что они планируют усыновить ребенка. Сначала им пришлось столкнуться с определенными проблемами, однако впоследствии стало известно, что Мирошниченко и его жена станут родителями для двухлетнего мальчика.

После этого жена ведущего впервые показала фото с сыном из детдома. А потом она рассказала трогательную историю мальчика.

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