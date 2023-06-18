Мальчик очень маленький, для него даже трудно найти обувь.

Жена украинского телеведущего Тимура Мирошниченко показала новое фото мальчика, для которого она и ее муж станут родителями. Маленький ребенок пока живет в детдоме, однако уже получает заботу от приемных отца и матери.

На своей странице в Instagram Инна Мирошниченко рассказала историю мальчика. Она заботится о нем уже начала покупать ему одежду.

Мальчику почти два года, однако подобрать для него одежду очень трудно. Он очень маленький, а потому особенно непросто найти обувь.

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"Он настолько маленький, что даже одежда на 9 месяцев оказалась большой. А обувь нужного размера не производят. Потому что с таким размером ноги дети не ходят", - рассказала жена Мирошниченко.

Несмотря на маленький размер ног, мальчик очень хочет ходить. Ему нравится двигаться, но он не получал достаточно внимания от взрослых, которые могли бы помочь ему научиться бегать.

"Все, чего он хочет, это ходить. Там ему не с кем ходить. В группе много деток. Поэтому просто комната и все. Когда мы приезжаем, мы часами только и делаем, что ходим по коридорам, лестницам, вокруг дома", - добавила жена Мирошниченко.

Она помогает мальчику учиться ходить и преодолевать препятствия. У ребенка уже есть первые успехи. Маленький сын ведущего научился ходить по лестнице.

Напомним, ранее жена Мирошниченко впервые показала фото с сыном из детдома. Она часто ездит к ребенку и очень его полюбила.

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