Его супруга раскрыла пол ребенка.

Супруга украинского телеведущего Тимура Мирошниченко - Инна - рассказала, что они уже написали заявление на усыновление ребенка, который во время полномасштабного российского вторжения потерял родителей.

По ее словам, сейчас им нужно собрать все документы для суда, после чего состоится сам суд.

"Еще совсем чуть-чуть, и наш сыночек будет с нами", - написала Мирошниченко в Instagram.

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Такую радостную новость она сопроводила снимком со своей семьей - супругом и двумя детьми.

В кадре они позируют на траве в обнимку. 5-летняя Мия лежит на коленках у мамы, а 3-летний Марко ест мороженое. Тимур нежно обнимает супругу. Заметно, что они счастливы.

Семья Мирошниченко столкнулась с проблемами усыновления

Ранее Инна рассказывала, что они с супругом прошли курсы для усыновителей. Затем обратились в соответствующие службы, чтобы забрать ребенка к себе домой. Однако им сказали, что детей нет.

Стоит отметить, что паре разрешили взять только одного ребенка до четырех лет, хотя они планировали взять двоих деток.

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