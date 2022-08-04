Лайма Вайкуле помогает украинским беженцам.

На днях латвийская певица Лайма Вайкуле в очередной раз поддержала в войне Украину. Она вышла на сцену с украинским флагом и заявила, что все жители Латвии против войны в нашей стране.

Тогда она добавила, что не могла поступить по-другому. Более того, певица пока не планирует возвращаться с концертами в Россию.

Позже пропагандисты из Telegram-канала "Абзац" процитировали слова супруга певицы Андрей Латковского, который раскрыл подробности отношения Вайкуле к убийственной войне.

По его словам, Лайма не только осуждает полномасштабное вторжения России, но и помогает пострадавшим украинцам.

"У нас выступали украинцы. И в оркестре у нас украинцы, и в балете. Почему нам не поддержать своих? Мы, кроме того, что выступаем с ними, еще и руку помощи им протягиваем. И беженцам помогаем", – цитируют Латковского пропагандисты.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле, которая высказалась в поддержку Украины, улетела в США вместе со своим возлюбленным Андреем Латковским. Официальная причина отъезда - по медицинским обстоятельствам.

Также артистка призналась, что общается со своими друзьями из Украины.

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